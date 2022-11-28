Валерий Карпин: Губерниев был счастлив, когда мы Киргизию обыграли?

«Тренеров почти всегда хейтят? Так происходит во всём мире. Хейтят, когда команда не побеждает. Когда выиграешь, то всё нормально. С Киргизией играли хуже, много моментов допустили у своих ворот, но победили – 2:1. Через день все забыли. Болельщику нужен результат. Губерниев был счастлив, когда мы Киргизию обыграли? Балдел, наверное. Не обалдел, а именно балдел», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.