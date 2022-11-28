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1 час назад

Камерун — Сербия: результат матча ЧМ-2022, какой счёт, кто победил, как сыграли

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Сборные Камеруна и Сербии поделили очки в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре, сыграв вничью 3:3. Лучшие прогнозы на сегодня. На 29-й минуте первого тайма защитник Камеруна Жан-Шарль Кастеллетто открыл счёт ударом головой после подачи с углового. На 45-й минуте игрок обороны сербской команды Страхиня Павлович сравнял счёт, забив после навеса со штрафного удара. Через две минуты полузащитник сербов Сергей Милинкович-Савич вывел свою команду вперёд ударом из-за пределов штрафной. На 53-й минуте нападающий Сербии Александр Митрович забил свой 51-й гол в карьере за национальную команду, укрепив преимущество в матче. На 64-й минуте нападающий Камеруна Венсан Абубакар оторвался от соперников, вышел один на один с вратарём сербской команды Ваней Милинковичем-Савичем и отыграл один мяч, сделав счёт 2:3. Через две минуты форвард африканцев Эрик Шупо-Мотинг замкнул передачу в штрафной площади, поразив открытый угол ворот, и установил равенство в счёте. Обе команды набрали первые очки на турнире. Напомним, в 1-м туре сербы проиграли Бразилии (0:2), а камерунцы уступили Швейцарии (0:1). Соперники Камеруна и Сербии по группе G также сыграют сегодня, 28 ноября. Сборные Бразилии и Швейцарии начнут свою встречу в 19:00 мск. Экспресс с коэффициентом 6.90. Ахметов: на ЧМ-2022 поддерживаю сборную Португалии. Андре Онана отстранён от участия в матчах сборной Камеруна на ЧМ-2022. В сборной Бразилии зафиксирована вспышка гриппа.

Гандбол,Александр Митрович,Эрик Шупо-мотинг,Сергей Милинкович-савич,Венсан Абубакар,
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