Главный тренер сборной Уэльса после поражения на ЧМ: «Не позволю сказать ни одного плохого слова о своей команде»

Главный тренер сборной Уэльса по футболу Роб Пейдж заявил, что доволен игроками национальной команды, несмотря на поражение от англичан в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Во вторник валлийцы уступили англичанам со счетом 0:3. Команда Пейджа заняла четвертую строчку в квартете В и завершила выступление на турнире. — Очень тяжело. Первый тайм мы провели великолепно, усилия, которые мы приложили без владения мячом, были исключительными. Я не позволю сказать ни одного плохого слова о своей команде. Попасть сюда — великолепное достижение. Я хочу сказать футболистам, чтобы они не разочаровывались, мы должны строить будущее, — приводит слова Пэйджа пресс служба Международной федерации футбола (ФИФА). Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».