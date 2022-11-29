BBC Лукаку уладил конфликт между Эденом Азаром, Де Брёйне и Вертонгеном в сборной Бельгии
У бельгийцев кризис.
28 ноября футболисты национальной команды Бельгии провели собрание, сообщает L'Equipe.
По имеющейся информации, в команде Роберто Мартинеса царит не совсем дружеская атмосфера, а некоторые футболисты отказываются общаться между собой.
Отмечается, что Эден Азар не разговаривает с Леандро Троссардом, Кевин Де Брёйне перестал контактировать с Тибо Куртуа. Проблемы с общением также имеются у нападающих Ромелу Лукаку и Миши Батшуайи.
Источник добавил, что накануне между Азаром, Де Брёйне и Яном Вертонгеном случился крупный конфликт. Чтобы успокоить ситуацию, пришлось вмешаться Лукаку.
В настоящий момент национальная команда Бельгии на чемпионате мира в Катаре занимает третье место в группе F, имея на счету три очка. В заключительном туре соперником коллектива Роберто Мартинеса станет сборная Хорватии. В случае поражения бельгийцы покинут турнир.