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3 часа назад

Лукаку уладил конфликт между Эденом Азаром, Де Брёйне и Вертонгеном в сборной Бельгии

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Лукаку уладил конфликт между Эденом Азаром, Де Брёйне и Вертонгеном в сборной Бельгии
Фото: BetassistBetassist

BBC Лукаку уладил конфликт между Эденом Азаром, Де Брёйне и Вертонгеном в сборной Бельгии

У бельгийцев кризис.

28 ноября футболисты национальной команды Бельгии провели собрание, сообщает L'Equipe.

По имеющейся информации, в команде Роберто Мартинеса царит не совсем дружеская атмосфера, а некоторые футболисты отказываются общаться между собой.

Отмечается, что Эден Азар не разговаривает с Леандро Троссардом, Кевин Де Брёйне перестал контактировать с Тибо Куртуа. Проблемы с общением также имеются у нападающих Ромелу Лукаку и Миши Батшуайи.

Источник добавил, что накануне между Азаром, Де Брёйне и Яном Вертонгеном случился крупный конфликт. Чтобы успокоить ситуацию, пришлось вмешаться Лукаку.

В настоящий момент национальная команда Бельгии на чемпионате мира в Катаре занимает третье место в группе F, имея на счету три очка. В заключительном туре соперником коллектива Роберто Мартинеса станет сборная Хорватии. В случае поражения бельгийцы покинут турнир.

Гандбол,Леандро Троссард,Ян Вертонген,Эден Азар,Роберто Мартинес,
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