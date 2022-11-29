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BBC Лукаку уладил конфликт между Эденом Азаром, Де Брёйне и Вертонгеном в сборной Бельгии

У бельгийцев кризис.

28 ноября футболисты национальной команды Бельгии провели собрание, сообщает L'Equipe.

По имеющейся информации, в команде Роберто Мартинеса царит не совсем дружеская атмосфера, а некоторые футболисты отказываются общаться между собой.

Отмечается, что Эден Азар не разговаривает с Леандро Троссардом, Кевин Де Брёйне перестал контактировать с Тибо Куртуа. Проблемы с общением также имеются у нападающих Ромелу Лукаку и Миши Батшуайи.

Источник добавил, что накануне между Азаром, Де Брёйне и Яном Вертонгеном случился крупный конфликт. Чтобы успокоить ситуацию, пришлось вмешаться Лукаку.