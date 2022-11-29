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39 минут назад

«Мяч коснулся меня». Роналду — о первом голе в ворота Уругвая на чемпионате мира

Советский спортиещё 10

Нападающего лишили девятого мяча в истории ЧМ.

«Мяч коснулся меня». Роналду — о первом голе в ворота Уругвая на чемпионате мира
Фото: Советский спортСоветский спорт

Стало известно, что сказал форвард сборной Португалии Криштиану Роналду относительно первого гола в матче ЧМ-2022 против Уругвая (2:0).

Напомним, что изначально автором гола значился 37-летний футболист. Затем организаторы переписали его на Бруну Фернандеша. Роналду мог коснуться мяча волосами.

«Касание было. Мяч коснулся меня», - заявил Роналду после встречи. Эти слова нападающего попали в трансляцию на ТВ.

Ранее стало известно, что португальская федерация собирается предоставить в ФИФА доказательства того, что первый мяч забил Роналду.

Добавим, что команда Фернанду Сантуша набрала шесть очков и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.

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