«Мяч коснулся меня». Роналду — о первом голе в ворота Уругвая на чемпионате мира

Нападающего лишили девятого мяча в истории ЧМ.
Стало известно, что сказал форвард сборной Португалии Криштиану Роналду относительно первого гола в матче ЧМ-2022 против Уругвая (2:0).
Напомним, что изначально автором гола значился 37-летний футболист. Затем организаторы переписали его на Бруну Фернандеша. Роналду мог коснуться мяча волосами.
«Касание было. Мяч коснулся меня», - заявил Роналду после встречи. Эти слова нападающего попали в трансляцию на ТВ.
Ранее стало известно, что португальская федерация собирается предоставить в ФИФА доказательства того, что первый мяч забил Роналду.
Добавим, что команда Фернанду Сантуша набрала шесть очков и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.