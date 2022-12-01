"Назначение Стефани Фраппар — это беда" - матч ЧМ впервые рассудит женщина

Впервые на игре мужского мундиаля будет работать женщина-арбитр.

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1 декабря состоятся заключительные матчи в группе E. Сборная Испании встретится с Японией, а Германия сыграет с командой Коста-Рики. После двух туров чемпионы мира — 2014 находятся на последнем месте, однако сохраняют шансы на выход в плей-офф. Матч немцев с Коста-Рикой станет историческим — впервые в истории чемпионатов мира главным арбитром назначена женщина.

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Кто такая Стефани Фраппар

ФИФА доверила встречу Стефани Фраппар. «Это очень эмоциональный момент, — сказала француженка. — Чемпионат мира — самое важное спортивное событие. Для меня большая честь получить такое назначение. Предпочитаю не лезть в соцсети. Ценю отзывы знающих людей, а самокритика должна быть результатом анализа экспертов».

Фраппар — пожалуй, самая известная женщина-арбитр. В её резюме уже несколько важных достижений. Она работала на Суперкубке УЕФА, финале Кубка Франции, на матчах группового этапа Лиги чемпионов, отбора ЧМ-2022 и Лиги наций. Как вы понимаете, речь идёт о турнирах среди мужских команд. Фраппар съездила на Евро-2020, однако довольствовалась ролью резервного арбитра. И вот теперь она снова войдёт в историю.

Подробнее о Фраппар и других женщинах-арбитрах на чемпионате мира в Катаре можно почитать по ссылке ниже.

Что сказали тренеры перед матчем

В расположении сборной Германии все настроены оптимистично. Вот что сказал главный тренер команды Ханси Флик: «Я на 100 процентов уверен в квалификации Стефани. Она получила заслуженное назначение, достаточно взглянуть на список её достижений. Мы с нетерпением ждём встречи, и я надеюсь, что у неё схожие чувства. Думаю, всё будет хорошо».

Защитник сборной Германии Лукас Клостерман тоже не видит ничего странного в назначении женщины на матч мужского чемпионата мира: «Это абсолютно нормальная вещь. По правде говоря, я никогда не обращал внимания на то, кто свистит на поле. Для меня неважно, мужчина это или женщина».

Главный тренер сборной Коста-Рики Луис Суарес отреагировал на назначение Фраппар с позитивом: «Я восхищаюсь всем, чего добились женщины. Мне нравится, что они идут к успеху. Достичь того, чего достигла Фраппар, очень трудно. Особенно в нашем виде спорта, который можно назвать сексистским. Назначение Фраппар — позитивный момент».

«Назначение Фраппар — беда»

Футбольный арбитр Игорь Федотов рассказал «Чемпионату», в чём опасность назначения француженки на такой ответственный матч.

— Назначение Стефани Фраппар — это беда. Может, они хотят её слить? Хотя после одного матча заканчивают только в России, в Европ

Лучше бы ей дали матч Англии и Уэльса, где в целом всё было понятно, или игру 1-го тура. Если она ошибётся против Германии — это будет катастрофа. Если против Коста-Рики — всё замнут.