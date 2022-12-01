Месси вел всю игру в матче Аргентины с Польшей на ЧМ-2022, считает Самсонов

Капитан московского «Торпедо» Артем Самсонов в эфире программы «Оазис футбола» на «Матч ТВ» отметил роль Лионеля Месси в победе сборной Аргентины над поляками на ЧМ 2022. Аргентинцы в среду победили поляков со счетом 2:0 и вышли в плей офф ЧМ 2022 с первого места в группе С. Первыми соперниками сборной Аргентины в плей офф будут австралийцы. Польша также вышла в плей офф и проведет матч с Францией. — Он вчера вел всю игру, у него передач разрезающих было больше, чем у всех команд. Но его передачи не реализовывали. Вчера он вел команду к победе. Что касается момента с пенальти, то видно же, что это пенальти. Вратарь не дотянулся до мяча. Пылинки сдувать с Месси не надо, но если вратарь пошел на выход, то надо играть в мяч. Он дал Месси леща нормально, — сказал Самсонов в эфире программы «Оазис футбола» на «Матч ТВ». Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».