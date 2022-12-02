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2 часа назад

Радченко — о вылете сборной Германии с ЧМ-2022: «Это большой удар по немецкому футболу, можно говорить о кризисе команды»

Матч ТВиещё 42

Вторая подряд неудача сборной Германии на чемпионатах мира по футболу говорит о том, что команда переживает кризис, заявил «Матч ТВ» бывший форвард сборной России Дмитрий Радченко. Сборная Германии в четверг обыграла команду Коста Рики со счетом 4:2 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Немцы заняли третье место в группе E и второй турнир подряд не смогли выйти в плей офф. — Это большой удар по немецкому футбол, который считался одним из лучших в мире. После двух подряд неудач на чемпионатах мира нужно сделать выводы. Можно говорить о кризисе сборной Германии, — сказал Радченко «Матч ТВ». Сборная Японии, в параллельном матче переигравшая команду Испании со счетом 2:1, вышла из группы с первого места. Испанцы, как и немцы, набрали четыре очка, но стали вторыми благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».

Радченко — о вылете сборной Германии с ЧМ-2022: «Это большой удар по немецкому футболу, можно говорить о кризисе команды»
Фото: Матч ТВМатч ТВ
Гандбол,Дмитрий Радченко,СБОРНАЯ РОССИИ,
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