Франция — Польша: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 18:00

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 4 декабря, состоится матч 1/8 финала турнира, в котором сыграют Франция и Польша. Игра пройдёт в Дохе на стадионе «Эль-Тумама», который вмещает в себя 44400 зрителей. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Французы стали победителем группы D, где их соперниками были Австралия, Тунис и Дания. Польша заняла второе место квартета С, где помимо них также участвовали Аргентина, Мексика и Саудовская Аравия.