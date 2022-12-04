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39 минут назад

Франция — Польша: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 18:00

Чемпионат.comиещё 10

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 4 декабря, состоится матч 1/8 финала турнира, в котором сыграют Франция и Польша. Игра пройдёт в Дохе на стадионе «Эль-Тумама», который вмещает в себя 44400 зрителей. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Французы стали победителем группы D, где их соперниками были Австралия, Тунис и Дания. Польша заняла второе место квартета С, где помимо них также участвовали Аргентина, Мексика и Саудовская Аравия.

Франция — Польша: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 18:00
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Победитель этой встречи на стадии 1/4 финала сыграет с одной из команд пары Англия — Сенегал.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

Гандбол,ЧМ по футболу,
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