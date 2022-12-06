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41 минуту назад

«Малком и Клаудиньо точно не выпадали бы из состава сборной Бразилии» — гендиректор «Зенита» Медведев

Матч ТВиещё 43

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил «Матч ТВ», что футболисты «сине бело голубых» Малком и Клаудиньо не затерялись бы в составе сборной Бразилии. Ранее бразильцы вышли в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре, разгромив Южную Корею (4:1). В следующем раунде бразильская команда встретится с Хорватией. Матч состоится 9 декабря в 18:00 по московскому времени и будет показан в прямом эфире на канале «Матч ТВ». — Теперь нас ждёт захватывающий матч Бразилия — Хорватия. В составе бразильцев выступает Ришарлисон, выигрывавший Олимпийские игры вместе с Малкомом и Клаудиньо. Видно, что команда вообще играет раскрепощённо, в удовольствие. Неспроста они танцуют после каждого гола! Малком и Клаудиньо? Думаю, они точно не выпадали бы из состава. Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

«Малком и Клаудиньо точно не выпадали бы из состава сборной Бразилии» — гендиректор «Зенита» Медведев
Фото: Матч ТВМатч ТВ
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