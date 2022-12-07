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13 часов назад

Аршавин назвал жестковатым поступок бразильца, сбросившего со стола кота на ЧМ-2022

Газета.Ruиещё 3

Бывший футболист петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин отреагировал на поступок сотрудника пресс-службы команды Бразилии, который грубо сбросил со стола кота во время пресс-конференции на чемпионате мира в Катаре. Кот залез на стол во время выступления нападающего Винисиуса Жуниора. "Жестковато взял. Или кошек так можно? Как берут их, мы все знаем! Кстати, кошка похожа на русскую, нет?" — сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ", смотря видеоролик. "Хорватский кот был?" — уточнил бывший игрок московского "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров. В 1/8 финала бразильские футболисты разгромили команду Южной Кореи со счетом 4:1. Матч четвертьфинала со сборной Хорватии пройдет 9 декабря. Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) наказала Футбольный союз Сербии (FSS) за флаг страны с территорией Косово в составе в раздевалке национальной сборной во время чемпионата мира в Катаре. На флаге Сербии, помимо очертаний страны и государственного герба, также была расположена надпись: "Капитуляции не будет".

Аршавин назвал жестковатым поступок бразильца, сбросившего со стола кота на ЧМ-2022
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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