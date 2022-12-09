Хорватия — Бразилия — 0:0. Педро заменил Ришарлисона на 84-й минуте матча ЧМ-2022

Сборная Бразилии провела замену на 84 й минуте матча ¼ финала чемпионата мира 2022 с командой Хорватии. При счете 0:0 вместо Ришарлисона на поле вышел Педро. Игра проходит на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр Райяне. Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и «МАТЧ ПРЕМЬЕР», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».