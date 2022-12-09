Марокко — Португалия, прогноз на матч ЧМ-2022 10 декабря 2022 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

Криштиану может быть полезен в четвертьфинале ЧМ-2022, даже если не выйдет с первых минут.

10 декабря состоится матч 1/4 финала чемпионата мира Марокко — Португалия. Начало – в 18:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение португальцам: поставить на победу Португалии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех Марокко оценивается в 5.80. На ничью дают коэффициент 3.75.

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Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала чемпионата мира Марокко — Португалия 10 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что встреча Марокко — Португалия не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.73. Если обе сборные смогут забить, то сыграет коэффициент 2.10. Заключить пари на то, что как минимум одна из команд не сумеет отличиться, можно за 1.73.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира Марокко — Португалия (10.12.2022)

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 Марокко — Португалия состоится 10 декабря в Дохе на стадионе «Эль-Тумама». Начало — в 18:00 мск. Смогут ли Ашраф Хакими и компания продолжить свою сказку? Разбираемся вместе.

Сборная Марокко неожиданно опередила команды Бельгии, Хорватии и Канады, в рамках группы F набрав семь очков в трёх матчах. Марокканцы стартовали с ничейного результата в матче с хорватами (0:0), а затем последовательно обыграли Бельгию (2:0) и Канаду (2:1). На пути к четвертьфиналу они нейтрализовали сильные стороны сборной Испании и уже в серии пенальти оформили выход в следующий тур.

Валид Реграги сохранил оборонительные настройки предшественника — Вахида Халилходжича. Дисциплинированная игра в защите отлично сочетается с высоким индивидуальным мастерством. Креативная полузащита позволяет «атласским львам» содержательно играть на контратаках, умело пользуясь ошибками статусных соперников.

Марокко играет вторым номером. Команда проводит бóльшую часть игрового времени в обороне. В матчах с Бельгией, Хорватией, Канадой и Испанией марокканцы позволили пробить по своим воротам всего 33 раза, и лишь шесть ударов пришлись в створ их ворот. Взлом этого «крепкого орешка» станет непростой задачей для команды Фернанду Сантуша.

Подопечные Валида Реграги начали турнир как аутсайдеры, но путь к четвертьфиналу без поражений заслужил огромное количество симпатий. Сейчас их называют главной сенсацией чемпионата мира, и это действительно так. «Атласские львы» воодушевлены собственными успехами, и они не раз доказали, что недооценивать их не стоит.

Фернанду Сантуш ориентируется на надёжную оборону, возлагая определённые надежды на индивидуально-технические показатели игроков атаки, за счёт пространства для импровизации. Португальцам хватило двух туров группового этапа, чтобы гарантировать выход в плей-офф — обыграли Гану (3:2) и Уругвай (2:0).

И это несмотря на то, что многолетний лидер сборной выступает в Катаре не на самом высоком уровне. Криштиану Роналду сперва впал в немилость к Эрику тен Хагу, который даже временно отстранил португальца от тренировок с «МЮ» после его выходки в матче с «Тоттенхэмом», когда Криштиану досрочно покинул скамью запасных.

На фоне недовольства относительно замены во втором тайме в матче с корейцами и критики звёздного форварда в адрес Фернанду Сантуша он впервые за 14 лет не попал в стартовый состав. После чего Роналду якобы угрожал отъездом из сборной, но пресс-служба опровергла эти слухи — как и сам игрок.

Впрочем, его сменщик — 21-летний нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш — здорово справился с ролью центрфорварда и оправдал даже самые смелые ожидания. В матче со сборной Швейцарии он отметился хет-триком и отдал одну результативную передачу. После вышеупомянутого перформанса в грядущей встрече с Марокко он, вероятно, вновь выйдет с первых минут.

На левый фланг приходится 44% атак сборной. У Бернарду Силвы важная роль в организации атакующих процессов. Не менее важен в атакующем механизме Бруну Фернандеш. Правый вингер впечатляюще справляется с ролью плеймейкера, а его своевременные отходы в центр позволяют поддерживать атаку из глубины. Рафаэл Леау выполняет роль джокера.

Карьера Криштиану Роналду подходит к логическому завершению и ЧМ в Катаре, вероятнее всего, станет для него лебединой песней. Поэтому форвард так эмоционально реагирует на тактические решения тренера. Он желает завершить международную карьеру на пике. Отведённое ему время на поле футболист постарается провести с максимальной пользой, и вполне вероятно, что сыграет ключевую роль.

Португальцы превосходят марокканцев кадрово и в опыте. Забитые 12 голов в четырёх матчах подчёркивают мощь атаки команды. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу Португалии с форой (-1) за 2.25.

Прогноз и ставка на матч ЧМ-2022 Марокко — Португалия 10 декабря 2022 года

Сборная Марокко хороша в игре вторым номером. За счёт слаженной игры в обороне и искусных контратакующих действий они оставили позади Бельгию и Испанию. Нынешняя Португалия — это сочетание опытных игроков и восходящих звёзд. Фернанду Сантуш эффективно использует имеющийся кадровый ресурс и умеет разбираться с эшелонированной обороной соперников, что недавно наглядно продемонстрировал на Швейцарии (6:1). Отсюда ставка на победу Португалии с форой (-1) за 2.25.