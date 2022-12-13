«Всё может быть». Непомнящий — о возможном финале ЧМ-2022 между Хорватией и Марокко

«Конечно, возможно, что Хорватия и Марокко сыграют в финале ЧМ-2022. Всё может быть. Дело ведь в том, что турнир в Катаре держит почти всех в напряжении — теперь все ждут неожиданностей», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.