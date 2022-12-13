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2 часа назад

«Всё может быть». Непомнящий — о возможном финале ЧМ-2022 между Хорватией и Марокко

Чемпионат.comиещё 5

Российский специалист Валерий Непомнящий считает, что в финале чемпионата мира в Катаре могут встретиться сборные Хорватии и Марокко.

«Всё может быть». Непомнящий — о возможном финале ЧМ-2022 между Хорватией и Марокко
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Конечно, возможно, что Хорватия и Марокко сыграют в финале ЧМ-2022. Всё может быть. Дело ведь в том, что турнир в Катаре держит почти всех в напряжении — теперь все ждут неожиданностей», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В полуфинале чемпионата мира сборная Хорватии сыграет с Аргентиной. Этот матч состоится сегодня, 13 декабря. Начало – в 22:00 мск. Завтра, 14 декабря, сборная Марокко встретится с Францией (22:00). Финал чемпионата мира состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик». Действующим победителем турнира является сборная Франции.

Король Марокко празднует победу сборной с болельщиками. Видеоролик:

Гандбол,Илья Никульников,Валерий Непомнящий,
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