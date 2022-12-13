Билич объяснил, почему сборной Хорватии удалось выйти в полуфинал ЧМ-2022 в Катаре

Бывший главный тренер «Локомотива» Славен Билич назвал секрет успеха сборной Хорватии, которая вышла в полуфинал чемпионата мира 2022 в Катаре. Во вторник хорваты встретятся с командой Аргентины в рамках ½ финала ЧМ 2022. Игра начнется в 22:00 (мск). Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и «МАТЧ ПРЕМЬЕР», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. — Мы были очень горды в тот момент, когда победили сборную Бразилии. После 1998 года, когда мы вышли в полуфинал и завоевали бронзовую медаль, большинство людей говорили: «Этот больше никогда не повторится, никаких шансов». Потом на турнире в России в 2018 году случилось невероятное. Эта команда был лучше той, образца 98 года, и мы вышли в финал. После же люди снова сказали: «Всё». А теперь в третий раз? Это потрясающе. Я не знаю, сколько команд подряд выходили в полуфиналы чемпионата мира. И я говорю о больших странах, так как же нация размером с нашу, справляется с этим? Очевидно, что мы талантливы, это точно, но не только это. Физически мы хороши, умственно мы хороши, и мы очень хороши в командных видах спорта. В баскетболе, гандболе и водном поло мы также одни из лучших в мире. В этих видах спорта — когда речь идет о партнере, о помощи друг другу, когда речь идет о группе, а не только об отдельных людях — у нас есть единство, — цитирует Билича The Athletic. Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч». Источник:The Athletic