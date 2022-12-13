В Испании обвинили Сантуша в предательстве по отношению к Роналду

"Если бы не Криштиану, Фернанду Сантуш давно бы не работал в сборной Португалии. Вы знаете, что это последний чемпионат мира для Роналду, после всего, что он сделал для команды, будучи лучшим игроком в истории… Сантуш знает, что он неправ, это предательство Криштиану", - приводит его слова испанская пресса.