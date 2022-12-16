В клубном чемпионате мира 2025 года примут участие 32 команды

ДОХА, 16 декабря. /ТАСС/. Клубный чемпионат мира 2025 года пройдет при участии 32 команд, место проведения турнира еще не определено. Об этом журналистам в пятницу сообщил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
"В феврале 2023 года в Марокко пройдет клубный чемпионат мира, который должен был состояться в 2022 году, - сказал Инфантино. - Новый турнир с 32 клубами пройдет в 2025 году".
Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года (с 2001 по 2004 год турнир не проводился). Действующий победителем турнира является английский "Челси". Самой титулованной командой является испанский "Реал", который завоевал трофей четыре раза. В последнем розыгрыше принимали участие семь команд.