В клубном чемпионате мира 2025 года примут участие 32 команды

ДОХА, 16 декабря. /ТАСС/. Клубный чемпионат мира 2025 года пройдет при участии 32 команд, место проведения турнира еще не определено. Об этом журналистам в пятницу сообщил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

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"В феврале 2023 года в Марокко пройдет клубный чемпионат мира, который должен был состояться в 2022 году, - сказал Инфантино. - Новый турнир с 32 клубами пройдет в 2025 году".