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1 час назад

В клубном чемпионате мира 2025 года примут участие 32 команды

ТАССиещё 13

ДОХА, 16 декабря. /ТАСС/. Клубный чемпионат мира 2025 года пройдет при участии 32 команд, место проведения турнира еще не определено. Об этом журналистам в пятницу сообщил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

В клубном чемпионате мира 2025 года примут участие 32 команды
Фото: ТАССТАСС

"В феврале 2023 года в Марокко пройдет клубный чемпионат мира, который должен был состояться в 2022 году, - сказал Инфантино. - Новый турнир с 32 клубами пройдет в 2025 году".

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года (с 2001 по 2004 год турнир не проводился). Действующий победителем турнира является английский "Челси". Самой титулованной командой является испанский "Реал", который завоевал трофей четыре раза. В последнем розыгрыше принимали участие семь команд.

Гандбол,Джанни Инфантино,Реал,
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