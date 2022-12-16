Инфантино назвал чемпионат мира по футболу в Катаре лучшим в истории

"Хотел бы подчеркнуть, что совет ФИФА был единодушен, высоко оценивая чемпионат мира в Катаре. На турнире была продемонстрирована уникальная сплоченность, благодарю всех, кто принимал в нем участие, кто внес свой вклад в то, чтобы сделать этот чемпионат мира лучшим в истории", - сказ