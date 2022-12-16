ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
1 час назад

Инфантино назвал чемпионат мира по футболу в Катаре лучшим в истории

ТАССиещё 5

Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре стал лучшим в истории. Об этом журналистам в пятницу заявил глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Инфантино назвал чемпионат мира по футболу в Катаре лучшим в истории
Фото: ТАСС ТАСС

"Хотел бы подчеркнуть, что совет ФИФА был единодушен, высоко оценивая чемпионат мира в Катаре. На турнире была продемонстрирована уникальная сплоченность, благодарю всех, кто принимал в нем участие, кто внес свой вклад в то, чтобы сделать этот чемпионат мира лучшим в истории", - сказ

"Саудовская Аравия, Индия, США, Мексика и Южная Корея - страны, из которых приехало больше всего болельщиков", - отметил президент ФИФА.

Ранее Инфантино назвал лучшим чемпионатом мира турнир, прошедший в России в 2018 году. Тогда чемпионом мира стала сборная Франции, которая в финале обыграла команду Хорватии (4:2).

Чемпионат мира по футболу в Катаре стартовал 20 ноября. В субботу, 17 декабря будет сыгран матч за третье место, в котором встретятся сборные Марокко и Хорватии. В воскресенье состоится финал, чемпионский титул разыграют команды Аргентины и Франции. Оба матча начнутся в 18:00 мск.

Гандбол,Джанни Инфантино,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители