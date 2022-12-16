Инфантино назвал чемпионат мира по футболу в Катаре лучшим в истории

Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре стал лучшим в истории. Об этом журналистам в пятницу заявил глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
"Хотел бы подчеркнуть, что совет ФИФА был единодушен, высоко оценивая чемпионат мира в Катаре. На турнире была продемонстрирована уникальная сплоченность, благодарю всех, кто принимал в нем участие, кто внес свой вклад в то, чтобы сделать этот чемпионат мира лучшим в истории", - сказ
"Саудовская Аравия, Индия, США, Мексика и Южная Корея - страны, из которых приехало больше всего болельщиков", - отметил президент ФИФА.
Ранее Инфантино назвал лучшим чемпионатом мира турнир, прошедший в России в 2018 году. Тогда чемпионом мира стала сборная Франции, которая в финале обыграла команду Хорватии (4:2).
Чемпионат мира по футболу в Катаре стартовал 20 ноября. В субботу, 17 декабря будет сыгран матч за третье место, в котором встретятся сборные Марокко и Хорватии. В воскресенье состоится финал, чемпионский титул разыграют команды Аргентины и Франции. Оба матча начнутся в 18:00 мск.