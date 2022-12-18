L'Equipe: Бензема прекратил все контакты с представителями сборной Франции

Нападающий "Реала" и сборной Франции Карим Бензема оборвал все контакты с представителями своей национальной команды. Об этом сообщает L'Equipe. По информации источника, 34-летний форвард, получивший травму перед началом чемпионата мира в Катаре, хотел остаться в расположении сборной, но из-за требования персонала команды отправился домой. Из-за этого Бензема больше не хочет контактировать с представителями сборной Франции. Перед стартом турнира форвард получил травму бедра на тренировке, из-за которой был вынужден покинуть расположение сборной. В СМИ появлялась информация, согласно которой Бензема может вернуться в национальную команду к финалу турнира. В случае победы сборной Франции в финальной игре действующий обладатель "Золотого мяча" получит золотую медаль, так как несмотря на отбытие в расположение "Реала" из-за травмы перед стартом мирового первенства он не был исключен из итоговой заявки на мундиаль. Финальный матч чемпионата мира в Катаре пройдет 18 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что Бензема отклонил приглашение Федерации футбола Франции (FFF) посетить финальный матч чемпионата мира.