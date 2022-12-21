Трефилов: если нам разрешат участвовать в ОИ, то будет проблема

«Если мы даже попадём (на ОИ 2024), кто ты такой без флага и гимна? Я уже был в таком положении. Мне бы хотелось, чтобы было как раньше, чтобы были флаг и гимн. Эта эйфория должна немножко сдуться, потому что мы уже пропустили Олимпийские игры, подготовку, чемпионат мира. И если нам сейчас разрешат участвовать в Играх, то будет огромная проблема быть на высоком уровне. Потому что мы не варились там года полтора два.



Как ни крути, всё равно наш уровень сейчас понизился. Я двумя руками за то, чтобы мы попали на Олимпиаду, но очень бы хотелось, чтобы нас знали так, как в 1970 х годах, что это русские», — сказал Трефилов в интервью «Матч ТВ».