Бывший агент Бензема уличил тренера сборной Франции во лжи

Карим Джазири, близкий друг французского нападающего Карима Бензема и его бывший агент, сообщил в своих соцсетях, что игрок уже через четыре дня после отъезда из национальной команды уже принял участие в матче, а не залечивал травму. "Через неделю после отъезда из сборной Бензема занялся беговой работой и начал тренироваться, чтобы через 4 дня сыграть 30 минут в товарищеском матче "Реала"... Но, по версии Стефана, он не мог выступить на турнире! Продолжайте лгать, правда все равно всплывет", — написал Джазири. Напомним, что обладатель "Золотого мяча" прилетел с национальной командой в Катар, но получил травму на тренировке, после чего вернулся на родину. На его замену Дешам не стал вызывать футболиста. Французы добрались второй раз подряд до финала ЧМ, но там уступили Аргентине по пенальти. После завершения чемпионата мира в Катаре Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции. После этого он отписался в соцсетях почти от всех игроков национальной команды кроме Килиана Мбаппе, Орельена Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Рафаэля Варана и Маркуса Тюрама. Ранее сообщалось, что Французская федерация футбола сказала игрокам команды не лайкать публикации Бензема.