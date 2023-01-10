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46 минут назад

Чемпионат мира по гандболу среди мужчин — 2023: состав групп, расписание турнира

Чемпионат.com

С 11 по 29 января в Польше и Швеции пройдёт чемпионат мира по гандболу среди мужчин. Представляем расписание турнира.

Стартует чемпионат мира по гандболу: расписание, участники, состав групп
Фото: ТАССТАСС

11-17 января. Групповой этап.

18-23 января. Второй групповой этап.

25 января. Четвертьфинал.

27 января. Полуфинал.

29 января. Матч за третье место и финал.

Состав групп:

Группа А: Чили, Иран, Черногория, Испания

Группа В: Франция, Польша, Саудовская Аравия, Словения

Группа С: Бразилия, Кабо-Верде, Швеция, Уругвай

Группа D: Венгрия, Исландия, Южная Корея, Португалия

Группа E: Алжир, Германия, Катар, Сербия

Группа F: Аргентина, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия

Группа G: Хорватия, Египет, Марокко, США

Группа H: Бахрейн, Бельгия, Дания, Тунис

Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Дании.

Гандбол,
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