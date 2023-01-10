Стартует чемпионат мира по гандболу: расписание, участники, состав групп

С 11 по 29 января в Польше и Швеции пройдёт чемпионат мира по гандболу среди мужчин. Представляем расписание турнира.
11-17 января. Групповой этап.
18-23 января. Второй групповой этап.
25 января. Четвертьфинал.
27 января. Полуфинал.
29 января. Матч за третье место и финал.
Состав групп:
Группа А: Чили, Иран, Черногория, Испания
Группа В: Франция, Польша, Саудовская Аравия, Словения
Группа С: Бразилия, Кабо-Верде, Швеция, Уругвай
Группа D: Венгрия, Исландия, Южная Корея, Португалия
Группа E: Алжир, Германия, Катар, Сербия
Группа F: Аргентина, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия
Группа G: Хорватия, Египет, Марокко, США
Группа H: Бахрейн, Бельгия, Дания, Тунис
Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Дании.