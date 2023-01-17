Советский и российский гандболист, обладатель Кубка европейских чемпионов 1988 года Юрий Житников скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщает Федерация гандбола России.

"На 62-м году жизни не стало линейного, мастера спорта международного класса Юрия Житникова", – сообщается на странице организации в соцсети "ВКонтакте".

Юрий Житников родился в 1961 году. За годы игровой карьеры гандболист выступал в составе краснодарских "Урожая" и СКИФ, а также столичного ЦСКА и венгерского Веспрема. Вместе с московским клубом Житников завоевал Кубок европейских чемпионов.