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1 час назад

«Второй отец». Павлюченко назвал Хиддинка лучшим иностранным тренером, с которым работал

Чемпионат.comиещё 3

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о лучшем иностранном тренере, с которым работал. «Все знают, что Гус Хиддинк — мой второй отец (смеётся). Все самые хорошие футбольные воспоминания связаны как раз с ним. С Гарри Реднаппом отношения были не такие хорошие и тёплые, как с Гусом, но я у него играл и чего-то добился в «Тоттенхэме». Реднаппа, конечно, тоже можно было назвать, но Хиддинк всё-таки для меня ближе. Гус — величина», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

«Второй отец». Павлюченко назвал Хиддинка лучшим иностранным тренером, с которым работал
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год. Он стал первым иностранцем, возглавившим российскую национальную команду. В 2008 году специалист привёл команду к бронзовым медалям чемпионата Европы. В четвертьфинальном матче того турнира российские футболисты сумели обыграть одного из главных фаворитов Евро – сборную Нидерландов – со счётом 3:1.

Гандбол,Сборная России,Георгий Горностаев,Гарри Реднапп,Роман Павлюченко,Гус Хиддинк,СБОРНАЯ РОССИИ,
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