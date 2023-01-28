Казанский гандбольный клуб "Зилант" сегодня сыграет с "Чеховскими Медведями-2"

Сегодня, 28 января, казанская гандбольная команда "Зилант" проведет первую игру против команды "Чеховские Медведи-2" в чемпионате России по гандболу "Высшая лига", сообщает пресс-служба "Зиланта".

Фото: realnoevremya.ru realnoevremya.ru

Игра пройдет в Чехове, в ДС "Олимпийский". Начало матча в 15.00 (по мск), трансляция матча доступна на сайте ФГР (ГандболТВ).