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1 час назад

Казанский гандбольный клуб "Зилант" сегодня сыграет с "Чеховскими Медведями-2"

Реальное время

Сегодня, 28 января, казанская гандбольная команда "Зилант" проведет первую игру против команды "Чеховские Медведи-2" в чемпионате России по гандболу "Высшая лига", сообщает пресс-служба "Зиланта".

Казанский гандбольный клуб "Зилант" сегодня сыграет с "Чеховскими Медведями-2"
Фото: realnoevremya.rurealnoevremya.ru

Игра пройдет в Чехове, в ДС "Олимпийский". Начало матча в 15.00 (по мск), трансляция матча доступна на сайте ФГР (ГандболТВ).

Казанский гандбольный клуб "Зилант" 15 января одержал победу над омским "Скиф-Юниором" в матче Высшей лиги чемпионата России по гандболу. Игра завершилась со счетом 40:32.

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