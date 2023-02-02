Гандболист сборной России выбыл на полгода

Гандболисты «Чеховских медведей» и сборной России Никита Каменев и Дмитрий Санталов выбыли на длительный срок из за повреждений, сообщает пресс служба клуба.
У Каменева выявлено расслоение собственной связки надколенника с частичным разрывом. Гандболист будет вынужден пропустить 3–4 месяца. Санталов получил разрыв крестообразной связки. Ожидается, что спортсмен пропустит около 6 месяцев.
«Чеховские медведи» идут на втором месте в турнирной таблице OLIMPBET Суперлиги, имея в своем активе 22 очка.
«Матч ТВ» и другие телеканалы холдинга ведут прямые трансляции главных гандбольных турниров в России.