Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
5 часов назад

Гандболист сборной России Санталов выбыл на полгода из-за разрыва крестообразной связки, Каменев пропустит 3-4 месяца

Матч ТВ

Гандболисты «Чеховских медведей» и сборной России Никита Каменев и Дмитрий Санталов выбыли на длительный срок из за повреждений, сообщает пресс служба клуба.

Гандболист сборной России выбыл на полгода
Фото: ГК «Чеховские медведи»ГК «Чеховские медведи»

У Каменева выявлено расслоение собственной связки надколенника с частичным разрывом. Гандболист будет вынужден пропустить 3–4 месяца. Санталов получил разрыв крестообразной связки. Ожидается, что спортсмен пропустит около 6 месяцев.

«Чеховские медведи» идут на втором месте в турнирной таблице OLIMPBET Суперлиги, имея в своем активе 22 очка.

«Матч ТВ» и другие телеканалы холдинга ведут прямые трансляции главных гандбольных турниров в России.

Гандбол,Никита Каменев,Дмитрий Санталов,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители