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9 часов назад

Головин отдал голевую передачу в матче с «Клермоном»

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голевой передачей в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Клермоном».

Головин отдал голевую передачу в матче с «Клермоном»
Фото: соцсетисоцсети

На 13-й минуте при счёте 1:0 в пользу монегасков Александр отдал передачу на Брила Эмболо, который сумел удвоить преимущество команды.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции «Монако» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 41 очко в 21 игре. «Клермон» находится на десятом месте, на счету клуба 30 очков. В предыдущем матче «Монако» обыграл «Осер» со счётом 3:2, а «Клермон» сыграл вничью с «Лиллем» (0:0). В нынешнем сезоне Головин принял участие в 21 матче чемпионата Франции в составе «Монако», отметившись четырьмя голами и шестью результативными передачами.

Гандбол,Александр Головин,
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