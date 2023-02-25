Эртель — об отстранении из сборной: какой смысл в наказании за выступления в России?

Баскетболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной Франции Томас Эртель заявил, что он готов вернуться в национальную команду, от выступлений за которую он был отстранён из-за переезда в Россию.

«Носить майку сборной — всегда большая честь. Я не понимаю цели данного решения. Не думаю, что есть смысл наказывать кого-то за выступления в российском клубе», — приводит слова Томаса Эртеля L'Equipe.