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25 февраля

Эртель — об отстранении из сборной: какой смысл в наказании за выступления в России?

Чемпионат.comиещё 5

Баскетболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной Франции Томас Эртель заявил, что он готов вернуться в национальную команду, от выступлений за которую он был отстранён из-за переезда в Россию.

Эртель — об отстранении из сборной: какой смысл в наказании за выступления в России?
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Носить майку сборной — всегда большая честь. Я не понимаю цели данного решения. Не думаю, что есть смысл наказывать кого-то за выступления в российском клубе», — приводит слова Томаса Эртеля L'Equipe.

Перед Евробаскетом-2022, который прошёл в сентябре, Французская федерация баскетбола обязала всех игроков подписать специальные соглашения, запрещающие им играть за клубы из России. Эртель после окончания турнира подписал контракт с «Зенитом». В связи с этим Томас был отстранён от выступлений за национальную команду.

Гандбол,Томас Эртель,Зенит,
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