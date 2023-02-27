Юрген Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи по футболу

СЕУЛ, 27 февраля. /ТАСС/. Немецкий специалист Юрген Клинсманн назначен на пост главного тренера сборной Южной Кореи по футболу. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Корейской футбольной ассоциации.

На этом посту он заменит португальца Паулу Бенту. Контракт с 58-летним специалистом рассчитан до лета 2026 года. Согласно условиям соглашения Клинсманн будет жить в Южной Корее. Он прибудет в страну на следующей неделе, его дебют состоится 24 марта, когда южнокорейцы сыграют в товарищеском матче с командой Колумбии. Финансовые условия соглашения не разглашаются.