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2 часа назад

Юрген Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи по футболу

ТАССиещё 3

СЕУЛ, 27 февраля. /ТАСС/. Немецкий специалист Юрген Клинсманн назначен на пост главного тренера сборной Южной Кореи по футболу. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Корейской футбольной ассоциации.

Юрген Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи по футболу
Фото: ТАССТАСС

На этом посту он заменит португальца Паулу Бенту. Контракт с 58-летним специалистом рассчитан до лета 2026 года. Согласно условиям соглашения Клинсманн будет жить в Южной Корее. Он прибудет в страну на следующей неделе, его дебют состоится 24 марта, когда южнокорейцы сыграют в товарищеском матче с командой Колумбии. Финансовые условия соглашения не разглашаются.

В составе национальной команды Клинсманн стал чемпионом мира (1990) и Европы (1996). После завершения карьеры игрока он тренировал сборные Германии и США, германские клубы "Бавария" и "Герта".

Гандбол,Юрген Клинсманн,
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