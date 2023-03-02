Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
1 час назад

Российские гандболистки с побед стартовали на Кубке дружбы

Чемпионат.comиещё 4

В Москве двумя матчами стартовал международный турнир по гандболу среди женских команд Кубок дружбы.

Российские гандболистки удачно стартовали на Кубке дружбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первая сборная России разгромила китайский «Феникс» со счётом 37:20. В составе российской команды по шесть мячей забили Карина Сабирова и Виктория Шичкина.

Вторая команда России нанесла поражение сборной Беларуси со счётом 32:29. Шесть мячей в ворота белорусских гандболисток на счету Екатерины Зеленковой, пять раз отличилась Юлия Манагарова.

2 марта в рамках 2-го тура Кубка дружбы первая команда России сыграет со сборной Беларуси, а Россия 2 встретится с «Фениксом».

Гандбол. Кубок дружбы – 2023. Женщины Первый тур

Россия 1 – «Феникс» (Китай) – 37:20 (17:12).

Россия 2 – Беларусь – 32:29 (14:9).

Гандбол,Юлия Манагарова,Карина Сабирова,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий