Российские гандболистки удачно стартовали на Кубке дружбы

В Москве двумя матчами стартовал международный турнир по гандболу среди женских команд Кубок дружбы.

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Первая сборная России разгромила китайский «Феникс» со счётом 37:20. В составе российской команды по шесть мячей забили Карина Сабирова и Виктория Шичкина.

Вторая команда России нанесла поражение сборной Беларуси со счётом 32:29. Шесть мячей в ворота белорусских гандболисток на счету Екатерины Зеленковой, пять раз отличилась Юлия Манагарова.

2 марта в рамках 2-го тура Кубка дружбы первая команда России сыграет со сборной Беларуси, а Россия 2 встретится с «Фениксом».

Гандбол. Кубок дружбы – 2023. Женщины Первый тур

Россия 1 – «Феникс» (Китай) – 37:20 (17:12).