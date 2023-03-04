Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
46 минут назад

Гандболистка Дмитриева заявила, что не сталкивалась с русофобией за полгода жизни в Европе

ТАСС

Олимпийская чемпионка по гандболу Дарья Дмитриева за полгода игры за словенский клуб "Крим" ни разу не сталкивалась с проявлением русофобии. Об этом она рассказала ТАСС в субботу.

Гандболистка Дмитриева рассказала об отношении к русским в Европе
Фото: ТАССТАСС

Разыгрывающая сборной России и ЦСКА перешла в "Крим" на правах аренды в июле прошлого года.

"Все нормально, нет ничего необычного, - рассказала Дмитриева. - На нынешнюю ситуацию никто не обращает внимания, даже не спрашивают, не задают никаких конкретных вопросов. Все нормально, никто меня не прессовал".

"В бытовом плане тоже без проблем. Там живет много русскоговорящих, со многими лично общалась. Никакого давления я не ощущаю, все спокойно", - отметила она.

Олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева переходит в словенский «Крим»

Российские сборные по гандболу отстранены от международных соревнований в связи с событиями на Украине. Дмитриева считает, что российской команде ничего бы не угрожало в Словении, если бы она туда приехала сыграть товарищеский матч.

"Я думаю, что никто бы не был против, - сказала она. - Сборная России - сильный соперник, с которым классно провести спарринг".

Дмитриева в конце января была признана самым ценным игроком 12-го тура Лиги чемпионов.

"Мне дали лучшего игрока 12-го раунда, Анне Вяхиревой - 13-го. Нас не раз включали в семерку игроков матчей. Если смотреть на это, то я бы не сказала, что есть какая-то дискриминация", - отметила гандболистка.

Гандбол,Анна Вяхирева,Дарья Дмитриева,СБОРНАЯ РОССИИ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий