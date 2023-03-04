Гандболистка Дмитриева рассказала об отношении к русским в Европе

Олимпийская чемпионка по гандболу Дарья Дмитриева за полгода игры за словенский клуб "Крим" ни разу не сталкивалась с проявлением русофобии. Об этом она рассказала ТАСС в субботу.
Разыгрывающая сборной России и ЦСКА перешла в "Крим" на правах аренды в июле прошлого года.
"Все нормально, нет ничего необычного, - рассказала Дмитриева. - На нынешнюю ситуацию никто не обращает внимания, даже не спрашивают, не задают никаких конкретных вопросов. Все нормально, никто меня не прессовал".
"В бытовом плане тоже без проблем. Там живет много русскоговорящих, со многими лично общалась. Никакого давления я не ощущаю, все спокойно", - отметила она.
Российские сборные по гандболу отстранены от международных соревнований в связи с событиями на Украине. Дмитриева считает, что российской команде ничего бы не угрожало в Словении, если бы она туда приехала сыграть товарищеский матч.
"Я думаю, что никто бы не был против, - сказала она. - Сборная России - сильный соперник, с которым классно провести спарринг".
Дмитриева в конце января была признана самым ценным игроком 12-го тура Лиги чемпионов.
"Мне дали лучшего игрока 12-го раунда, Анне Вяхиревой - 13-го. Нас не раз включали в семерку игроков матчей. Если смотреть на это, то я бы не сказала, что есть какая-то дискриминация", - отметила гандболистка.