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3 часа назад

«Впервые в сборную вызваны сразу два футболиста из «Урала», мы очень довольны» — Иванов

Матч ТВиещё 17

Президент «Урала» Григорий Иванов признался, что рад вызовом в сборную России футболистов екатеринбургской команды Ильи Помазуна и Мингияна Бевеева. — В клубе очень рады, что наши футболисты вызваны в национальную сборную России. Они своей игрой заслужили вызова, главный тренер их вызывает, чтобы познакомиться. Если главный тренер их пригласил, значит они заслужили. Мы очень довольны, что Илья и Мингиян вызываются в сборную России. Это первый раз, когда в сборную были вызваны сразу два футболиста из «Урала», — сказал Иванов Metaratings.ru. Сбор состоится с 19 по 28 марта в Новогорске. О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно. Ранее в службе коммуникаций РФС сообщили «Матч ТВ», что РФС и Федерация футбола Ирана согласовали дату проведения товарищеского матча сборных команд — 23 марта в Тегеране. Также РФС информировал «Матч ТВ», что организация предложила Федерации футбола Ирака провести товарищеский матч сборных в Сочи. Прямые трансляции матчей сборной России по футболу смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Источник:Metaratings.ru

«Впервые в сборную вызваны сразу два футболиста из «Урала», мы очень довольны» — Иванов
Фото: Матч ТВМатч ТВ
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