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1 час назад

В Федерации футбола Ирана подтвердили, что матч с Россией, вероятно, пройдет без зрителей

Газета.Ruиещё 9

В Федерации футбола Ирана заявили, что на данный момент планируется, что товарищеский матч с национальной командой России пройдет без зрителей. Встреча состоится 23 марта в Тегеране на крупнейшей арене страны "Азади". "На данный момент нам известно, что матч между сборными пройдет без зрителей, но официального решения пока нет. Возможно, что-то поменяется, и игра пройдет со зрителями", — заявили Sport24 в пресс-службе организации. Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что товарищеский матч сборной России с командой Ирака, который запланирован на 26 марта, состоится в Санкт-Петербурге.

В Федерации футбола Ирана подтвердили, что матч с Россией, вероятно, пройдет без зрителей
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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