Команда гандболисток из Тольятти стала чемпионом страны

В Ростове-на-Дону завершился финальный этап первенства России среди девушек до 18 лет с участием команды Самарской области, составленной из представителей СШОР № 10 "Олимп". Спортсменки стали обладательницами золотых медалей, сообщили в администрации Тольятти.

Фото: sovainfo.ru sovainfo.ru

С 10 по 18 марта на площадке крытого манежа ростовского училища олимпийского резерва за награды турнира боролись девять коллективов из разных уголков страны. В том числе и наши спортсменки во главе с тренером Александром Хомутовым.

Тольяттинки на групповом этапе стали в своем квинтете вторыми, попав в полуфинале на победительниц другой группы из Волгограда, которых одолели с разницей в два мяча. Золото в финале наши гандболистки разыграли со спортсменками из Краснодара. Они вырвали победу в концовке дополнительного времени — 28:27 (11:10, 21:21), став чемпионками страны.