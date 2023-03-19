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57 минут назад

Команда гандболисток из Тольятти стала чемпионом страны

СОВА

В Ростове-на-Дону завершился финальный этап первенства России среди девушек до 18 лет с участием команды Самарской области, составленной из представителей СШОР № 10 "Олимп". Спортсменки стали обладательницами золотых медалей, сообщили в администрации Тольятти.

Команда гандболисток из Тольятти стала чемпионом страны
Фото: sovainfo.rusovainfo.ru

С 10 по 18 марта на площадке крытого манежа ростовского училища олимпийского резерва за награды турнира боролись девять коллективов из разных уголков страны. В том числе и наши спортсменки во главе с тренером Александром Хомутовым.

Тольяттинки на групповом этапе стали в своем квинтете вторыми, попав в полуфинале на победительниц другой группы из Волгограда, которых одолели с разницей в два мяча. Золото в финале наши гандболистки разыграли со спортсменками из Краснодара. Они вырвали победу в концовке дополнительного времени — 28:27 (11:10, 21:21), став чемпионками страны.

А в начале марта в спорткомплексе "Олимп" провели первенство Приволжского федерального округа по дзюдо. 10 медалей, из них три золотые, выиграли члены сборной Самарской области.

Гандбол,Александр Хомутов,
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