Испания проиграла Шотландии в матче квалификации Евро. Мактоминей оформил дубль
Сегодня, 28 марта, состоялся матч второго тура отбора на чемпионат Европы между Шотландией и Испанией. Команды играли на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На седьмой минуте счёт в игре открыл Скотт Мактоминей. Нму ассистировал Эндрю Робертсон.
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.
В начале второго тайма Мактоминей оформил дубль и упрочил преимущество хозяев.
Шотландия набрала шесть очков и промежуточно вышла на первое место в турнирной таблице группы A, в которой также выступают Испания, Грузия и Норвегия.
Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии. В нём примут участие 24 команды.
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