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Испания проиграла Шотландии в матче квалификации Евро. Мактоминей оформил дубль

Сегодня, 28 марта, состоялся матч второго тура отбора на чемпионат Европы между Шотландией и Испанией. Команды играли на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Испания проиграла Шотландии в матче квалификации Евро. Мактоминей оформил дубль
© Чемпионат.com

На седьмой минуте счёт в игре открыл Скотт Мактоминей. Нму ассистировал Эндрю Робертсон.

Гол Мактоминея

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.

В начале второго тайма Мактоминей оформил дубль и упрочил преимущество хозяев.

Гол Мактоминея

Шотландия набрала шесть очков и промежуточно вышла на первое место в турнирной таблице группы A, в которой также выступают Испания, Грузия и Норвегия.

Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии. В нём примут участие 24 команды.

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