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15 минут назад

Вяхирева стала чемпионкой чемпионата Норвегии по гандболу

Чемпионат.com

Российская гандболистка, выступающая за норвежский «Вайперс Кристиансанд», Анна Вяхирева получила золотые медали чемпионата Норвегии.

Вяхирева стала чемпионкой чемпионата Норвегии по гандболу
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В воскресенье «Кристиансанд» провёл последний домашний матч на предварительном этапе чемпионата Норвегии. В этой стране титул разыгрывается в «регулярке», и гадюки обеспечили себе первое место еще 8 марта. Но именно сейчас, после заключительного домашнего матча они получили свои награды.

«Гадюки» продолжили победную серию успехом во встрече с «Бьясеном» — 44:31. Россиянка Анна Вяхирева забросила 4 мяча после 7 бросков.

После игры гандболисток «Кристиансанда» торжественно поздравили с победой в чемпионате страны — подобный титул получает команда, оказавшаяся лучшей по итогам «гладкой» дистанции. «Вайперс» завоевал трофей в шестой раз подряд.

Напомним, что ранее «Кристиансанд» первенствовал в Кубке Норвегии. Впереди у команды плей-офф домашнего чемпионата и четвертьфинал Лиги чемпионов.

Гандбол,Анна Вяхирева,
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