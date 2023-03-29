Вяхирева стала чемпионкой чемпионата Норвегии по гандболу

В воскресенье «Кристиансанд» провёл последний домашний матч на предварительном этапе чемпионата Норвегии. В этой стране титул разыгрывается в «регулярке», и гадюки обеспечили себе первое место еще 8 марта. Но именно сейчас, после заключительного домашнего матча они получили свои награды.