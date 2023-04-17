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Российская гандболистка Виктория Дивак умерла в 29 лет

На 30-м году жизни скончалась разыгрывающая "Астраханочки" Виктория Дивак, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России. Причины смерти не уточняются.

Российская гандболистка Виктория Дивак умерла в 29 лет
© Российская Газета

Дивак - воспитанница волгоградской школы гандбола. Она начинала карьеру в команде "Динамо-Синара", в составе которой трижды становилась чемпионкой страны.

В России Виктория выступала также за "Кубань", а в Европе - за немецкий "Халле-Нойштадт", французский "Ахенхайм Трухтресхайм", в Беларуси - за "Гомель". В "Астраханочку" она перешла в 2021 году.

Добавим, что в составе юниорской сборной Дивак в 2009 году выиграла чемпионат Европы.

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