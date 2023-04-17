Российская гандболистка Виктория Дивак умерла в 29 лет

На 30-м году жизни скончалась разыгрывающая "Астраханочки" Виктория Дивак, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России. Причины смерти не уточняются.

Дивак - воспитанница волгоградской школы гандбола. Она начинала карьеру в команде "Динамо-Синара", в составе которой трижды становилась чемпионкой страны.

В России Виктория выступала также за "Кубань", а в Европе - за немецкий "Халле-Нойштадт", французский "Ахенхайм Трухтресхайм", в Беларуси - за "Гомель". В "Астраханочку" она перешла в 2021 году.