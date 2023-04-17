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26 минут назад

Чемпионка России по гандболу умерла в возрасте 29 лет

Елена Прошина

На 30-м году жизни умерла трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола РФ.

Чемпионка России по гандболу умерла в возрасте 29 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На 30-м году жизни не стало разыгрывающего "Астраханочки" Виктории Дивак. Федерация гандбола России скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким спортсменки», — говорится в сообщении.

Причины смерти не уточняются.

С 2021 года Дивак выступала за команду «Астраханочка». До этого она играла в «Кубани», немецком «Халле-Нойштадт», французском «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле». Она стала победительницей чемпионата Белоруссии и второй нацлиги Франции, дважды завоевывала Кубок Белоруссии. В составе юниорской сборной России в 2009 году Дивак одержала победу в чемпионате Европы.

Гандбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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