Чемпионка России по гандболу умерла в возрасте 29 лет

На 30-м году жизни умерла трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола РФ.

«На 30-м году жизни не стало разыгрывающего "Астраханочки" Виктории Дивак. Федерация гандбола России скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким спортсменки», — говорится в сообщении.

С 2021 года Дивак выступала за команду «Астраханочка». До этого она играла в «Кубани», немецком «Халле-Нойштадт», французском «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле». Она стала победительницей чемпионата Белоруссии и второй нацлиги Франции, дважды завоевывала Кубок Белоруссии. В составе юниорской сборной России в 2009 году Дивак одержала победу в чемпионате Европы.