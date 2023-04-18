«В 11 утра она купила котика. В 14 часов её не стало». Трагическая гибель чемпионки России

Гандболистка Виктория Дивак выпала из окна восьмого этажа. Ей не было и 30 лет.

Фото: VK.COM/ASTRAKHANOCHKA VK.COM/ASTRAKHANOCHKA

17 апреля 2023 года не стало чемпионки России по гандболу Виктории Дивак. Девушка даже до 30-летия не дожила – оставалось ещё три недели.

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Выпала из окна. Трагическая случайность.

Девушка из спортивной семьи

Виктория родилась в Волгограде в спортивной семье легенды футбольного «Ротора» Виктора Дивака. Неудивительно, что девушка нашла себя в спорте.

Свою яркую карьеру она начала в местном гандбольном клубе «Динамо-Синара», вместе с которым трижды становилась чемпионкой России с 2011 по 2013 год. В составе юниорской сборной страны в 2009 году завоевала серебро чемпионата Европы и серебро юношеских Олимпийских игр 2010 года. Позже представляла краснодарский клуб «Кубань», став вместе с ним бронзовым призёром Кубка России. И даже выступала за границей – в немецком «Халле-Нойштадт», французском «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле».

Там гандболистка тоже добилась успехов. С французским клубом в июне 2018 года победила во второй национальной лиге страны, получив в финале приз лучшего игрока, а с белорусским выиграла золото чемпионата и стала двукратной обладательницей Кубка страны.

В 2021 году Виктория перешла в «Астраханочку». В этом сезоне её команда заняла пятое место в гандбольной Суперлиге, а сама Виктория вошла в топ-10 лучших ассистентов, раздав 57 голевых передач в 26 играх.

«Мы все в шоке»

Свой второй сезон в «Астраханочке» Виктория не завершила…

17 апреля в 13 часов стало известно о трагической гибели 29-летней спортсменки. Девушка выпала из окна квартиры на восьмом этаже в Астрахани. Её тело было обнаружено возле дома. Гандболистка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда скорой помощи.

«Сегодня трагически оборвалась жизнь игрока нашей команды Виктории Дивак. Мы глубоко скорбим о безвременной кончине Виктории, соболезнуем её родным и близким! Вике было всего 29 лет… Ты навсегда в наших сердцах!» — подтвердили случившееся представители «Астраханочки».

Что стало причиной ужасной трагедии – неизвестно. В данный момент обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются полицией. Сообщается, что на месте трагедии не обнаружено никакой записки. Предварительно, речь идёт о несчастном случае.

Никто не мог ожидать подобного. Накануне произошедшего гандболистка принимала участие в матче чемпионата России с ЦСКА, а тем утром девушка поделилась с подругами по команде новостью о покупке котёнка.

«Мы все находимся в шоке. Совершенно никто не понимает, что могло случиться. Ещё в 11 утра она скидывала подругам фотографии, как купила себе нового котика. А уже в 14 часов её не стало. Никто не понимает, что происходило с 11 утра до часа дня. Это настоящая беда для всех нас», — рассказал главный тренер «Астраханочки» Алексей Алексеев.

Соболезнования по поводу трагедии выразили нынешний и бывшие клубы Виктории Дивак, а также Федерация гандбола России.

«Волею судьбы»

По жестокой иронии судьбы ближайшей игрой в рамках чемпионата России станет встреча «Астраханочки» с «Динамо-Синара» – клубами, где началась и закончилась профессиональная карьера Виктории.

«В понедельник не стало Виктории Дивак. Воспитаннице волгоградского гандбола, трижды в составе «Динамо» становившейся чемпионкой России, было всего 29 лет. Талантливая разыгрывающая, за карьеру успевшая поиграть в клубах России, Германии, Франции и Беларуси, в последнее время выступала за «Астраханочку». Волею судьбы свою следующую игру российской Суперлиги «Астраханочка» проведёт в Волгограде 21 апреля. Спортивная школа «Динамо», команда «Динамо-Синара» скорбит и выражает соболезнования родным и близким Виктории Дивак», – написала пресс-служба клуба.

7 мая спортсменке должно было исполниться 30 лет.