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1 час назад

Трехкратная чемпионка России по гандболу Дивак будет похоронена в Волгограде

Матч ТВ

Трехкратная чемпионка России по гандболу, разыгрывающая «Астраханочки» Виктория Дивак будет похоронена в Волгограде, сообщили «Матч ТВ» в пресс службе астраханского клуба.

Чемпионка России по гандболу Дивак будет похоронена в Волгограде
Фото:  «Астраханочка» / Дмитрий Марочкин «Астраханочка» / Дмитрий Марочкин

В понедельник Федерации гандбола России сообщила о смерти Дивак. Подобности гибели 29 летней спортсменки не уточняются. За день до трагедии Дивак участвовала в матче чемпионата России против ЦСКА (28:37).

— Уже известно, когда состоятся похороны, прощание с Викторией Дивак?

— Мы все еще в режиме ожидания, пока родители не определились. Это будет в Волгограде.

— Причины гибели известны?

— Нет, следственный комитет разбирается на месте трагедии, пока новостей от них нет, — сказали «Матч ТВ» в пресс службе «Астраханочки».

Дивак — воспитанница волгоградской школы гандбола. Карьеру начала в клубе «Динамо Синара», с которым трижды становилась чемпионкой России. Выступала в «Кубани», немецком «Халле Нойштадт», французском «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле». В «Астраханочку» гандболистка перешла в 2021 году.

За границей Дивак завоевала золото чемпионата Белоруссии, дважды стала обладателем Кубка Белоруссии и победителем второй национальной лиги Франции.

В составе юниорской сборной России в 2009 году она завоевала серебро чемпионата Европы.

Гандбол,Следственный комитет,СБОРНАЯ РОССИИ,
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