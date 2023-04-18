Чемпионка России по гандболу Дивак будет похоронена в Волгограде

Трехкратная чемпионка России по гандболу, разыгрывающая «Астраханочки» Виктория Дивак будет похоронена в Волгограде, сообщили «Матч ТВ» в пресс службе астраханского клуба.
В понедельник Федерации гандбола России сообщила о смерти Дивак. Подобности гибели 29 летней спортсменки не уточняются. За день до трагедии Дивак участвовала в матче чемпионата России против ЦСКА (28:37).
— Уже известно, когда состоятся похороны, прощание с Викторией Дивак?
— Мы все еще в режиме ожидания, пока родители не определились. Это будет в Волгограде.
— Причины гибели известны?
— Нет, следственный комитет разбирается на месте трагедии, пока новостей от них нет, — сказали «Матч ТВ» в пресс службе «Астраханочки».
Дивак — воспитанница волгоградской школы гандбола. Карьеру начала в клубе «Динамо Синара», с которым трижды становилась чемпионкой России. Выступала в «Кубани», немецком «Халле Нойштадт», французском «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле». В «Астраханочку» гандболистка перешла в 2021 году.
За границей Дивак завоевала золото чемпионата Белоруссии, дважды стала обладателем Кубка Белоруссии и победителем второй национальной лиги Франции.
В составе юниорской сборной России в 2009 году она завоевала серебро чемпионата Европы.