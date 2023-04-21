Гандболистки «Ростов-Дона» прервали серию ЦСКА из 35 побед подряд

Завершились встречи игрового дня в чемпионате России по гандболу среди женских команд Суперлиги. В центральном матче в Москве встречались ЦСКА и «Ростов-Дон». Гости одержали победу со счётом 32:28. Для армейской команды это первое поражение в сезоне после 35 побед подряд.

Самой результативной в составе ростовской команды стала Кристина Кожокарь, забившая восемь мячей. По пять раз отличились Екатерина Зеленкова и Милана Таженова. У ЦСКА по шесть мячей на счету Елены Михайличенко, Карины Сабировой и Анастасии Кулак.

ЦСКА с 70 очками в активе по-прежнему возглавляет турнирную таблицу. У идущего вторым «Ростов-Дона» — 55 очков.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины Группа А

ЦСКА (Москва) – «Ростов-Дон» — 28:32 (14:18).

«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Астраханочка» — 24:25 (13:14).