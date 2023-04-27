Александр Медведев возглавил Наблюдательный совет гандбольного «Зенита»

«Мы очень рады, что нашу зенитовскую семью наконец пополнил и гандбольный клуб. Гандбол в Северной столице имеет давние и хорошие традиции. Среди воспитанников городского гандбола есть олимпийские чемпионы, победители мировых первенств. Меньше чем через месяц будет отмечаться 30-летие золотых медалей «Невы» в первом чемпионате России. И мы уверены, что с новым для себя именем петербургский гандбол добьётся немало новых, ещё более громких успехов. А стабильно высокие результаты как на взрослом, так и на молодёжном уровне станут отражением качественного развития этого динамичного и захватывающего вида спорта в Санкт-Петербурге», — приводит слова Медведева пресс-служба «Зенита».