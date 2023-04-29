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Гандболистки ЦСКА второй раз подряд выиграли Кубок России

Московский гандбольный клуб ЦСКА в воскресенье победил тольяттинскую "Ладу" со счетом 31:27 в финале Кубка России среди женских команд. Встреча прошла во дворце спорта "Лада-Арена" в Тольятти.

Гандболистки ЦСКА второй раз подряд выиграли Кубок России
© РИА Новости

Самым результативным игроком в составе ЦСКА стала Альбина Мурзалиева, забросившая 13 мячей. У "Лады" больше всего мячей забросила Валерия Кирдяшева (8). ЦСКА обыграл "Ладу" в десятом очном матче подряд.

Ранее в матче за третье место "Ростов-Дон" победил подмосковную "Звезду" со счетом 37:33.

29 апреля общество ЦСКА отмечает 100-летний юбилей. Гандболистки ЦСКА во второй раз подряд стали обладательницами Кубка России. В 2020 году команда становилась серебряным призером турнира. "Лада" побеждала в кубке страны в 2006 году и еще пять раз уступала в финале (2007, 2009, 2015, 2019, 2021).

ЦСКА также по одному разу выигрывал чемпионат (2021) и Суперкубок России (2022).

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