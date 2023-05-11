Гандболистки «Звезды» вышли в полуфинал Суперлиги

Гандболистки «Звезды» стали первыми полуфиналистками чемпионата России среди женских команд Суперлиги. В ответном четвертьфинальном матче «Звезда» на выезде нанесла поражение «Астраханочке» со счётом 34:28. Первая встреча команд также завершилась в пользу звенигородских гандболисток – 31:29.

В ответном матче по семь мячей забили Снежанна Вертушкова из «Звезды» и Полина Шаркова из «Астраханочки». Шесть раз в составе «Звезды» отличилась Наталья Никитина, по пять мячей на счету Надежды Осиповой и Анны Богдашевой.