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Гандболистки «Звезды» вышли в полуфинал Суперлиги, одолев «Астраханочку»

Гандболистки «Звезды» стали первыми полуфиналистками чемпионата России среди женских команд Суперлиги. В ответном четвертьфинальном матче «Звезда» на выезде нанесла поражение «Астраханочке» со счётом 34:28. Первая встреча команд также завершилась в пользу звенигородских гандболисток – 31:29.

Гандболистки «Звезды» вышли в полуфинал Суперлиги
© РИА Новости

В ответном матче по семь мячей забили Снежанна Вертушкова из «Звезды» и Полина Шаркова из «Астраханочки». Шесть раз в составе «Звезды» отличилась Наталья Никитина, по пять мячей на счету Надежды Осиповой и Анны Богдашевой.

В регулярном чемпионате «Звезда» была шестой, а «Астраханочка» — третьей.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины Четвертьфинал. Ответный матч

«Астраханочка» — «Звезда» (Московская область) – 28:34 (12:16).

Первый матч – 29:31.

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