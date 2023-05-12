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Определились полуфинальные пары в женской гандбольной Суперлиге

В чемпионате России по гандболу среди женских команд Суперлиги завершились четвертьфинальные серии во всех парах.

Определились полуфинальные пары в женской гандбольной Суперлиге
© Соцсети ПГК ЦСКА

Неожиданным стал только результат в паре «Астраханочка» — «Звезда», где в полуфинал вышла подмосковная команда, выигравшая оба матча. При этом в регулярном чемпионате «Астраханочка» была третьей, а «Звезда» — только шестой и в турнирной таблице команды разделяли 12 очков.

В трёх оставшихся парах неожиданностей не произошло – в полуфинал вышли команды из топ-4 регулярного чемпионата.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины Полуфинальные пары

  • ЦСКА (Москва) – «Лада» (Тольятти)
  • «Ростов-Дон» — «Звезда» (Московская область)

Даты проведения полуфинальных матчей, а также серии за 5-8-е места в женской гандбольной Суперлиге станут известны позднее.

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