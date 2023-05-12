Определились полуфинальные пары в женской гандбольной Суперлиге

Неожиданным стал только результат в паре «Астраханочка» — «Звезда», где в полуфинал вышла подмосковная команда, выигравшая оба матча. При этом в регулярном чемпионате «Астраханочка» была третьей, а «Звезда» — только шестой и в турнирной таблице команды разделяли 12 очков.