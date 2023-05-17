Гандболистки "Ростов-Дона" выйдут в футболках в поддержку Бобровниковой

Гандболистки "Ростов-Дона" в следующем матче выйдут в футболках в поддержку одноклубницы, олимпийской чемпионки Владлены Бобровниковой, которая проходит лечение от рака. Об этом ТАСС сообщили в среду в ростовском клубе.

"Команды выйдут на игру в футболках в поддержку Владлены, - сообщили в клубе. - Также к игре подготовили два баннера с пожеланиями скорейшего выздоровления".

Гандболистке 35 лет, с 2012 года она выступает за "Ростов-Дон". В составе сборной России гандболистка стала чемпионкой Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также серебряным призером Олимпиады в Токио в 2021 году. Вместе со сборной России спортсменка выиграла бронзу чемпионата мира 2019 года.