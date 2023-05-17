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Сборная России по гандболу лишилась шансов выступить на Олимпиаде в Париже

Мужская сборная России по гандболу не выступит на Олимпийских играх 2024 года в Париже, у женской команды еще остается шанс квалифицироваться. Об этом ТАСС в среду сообщили в Международной федерации гандбола (IHF).

Сборная России по гандболу лишилась шансов выступить на ОИ в Париже
© Федерация гандбола России

"Для мужчин возможности пройти квалификацию больше нет, у женщин она сохраняется при условии, что россиянкам разрешат участвовать в предстоящем чемпионате мира, через который возможно пройти отбор", - сообщили в международной федерации.

В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в командных соревнованиях.

Вместе с тем в IHF отметили, что продолжают следовать рекомендациям МОК. "Мы находимся в тесном контакте с МОК, и наш совет обсудит ситуацию в случае каких-либо изменений", - заявили в организации.

Женская сборная России победила на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и стала второй в 2021 году на Олимпиаде в Токио. Женский чемпионат мира пройдет в ноябре-декабре в Дании, Норвегии и Швеции. Российских гандболисток пока нет среди участниц турнира, однако они могут получить wild card ("специальное приглашение") от международной федерации.

Путевку на Олимпиаду получит победитель чемпионата мира.

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