Тренер "Чеховских медведей" объяснил неудачи России в гандболе

Главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов объяснил, в чём причины неудач сборной России.

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«В 1993-м мы выиграли чемпионат мира. В финале победили французов. Даниэль Константини, тренер сборной Франции, подошёл ко мне с простым вопросом: «А вы откуда?» Я ему ответил гордо: «Мы из России!» Так как Константини после финала подошёл не с пустыми руками, а с шампанским, то у нас получилась душевная беседа. Ещё и переводчик был очень хороший, который правильно мысли передавал. Тогда французы начали делать то, что дало результаты сегодня. Они олимпийские чемпионы в гандболе и волейболе в Токио. Им удалось сделать то, что мы сделали 30 лет назад.

Я тогда сделал группы подготовки специальные, и они работали. А для того, чтобы они работали, были разработаны специальные спортивно-технические нормативы, которые все тренеры в стране от Тихого океана до Чёрного моря должны были соблюдать при работе с детьми. Это дало результат. В России олимпийские чемпионы есть на Дальнем Востоке, в Сибири, естественно, Москва, Питер, и там, где вольготно русскому народу, – Астрахань, Волгоград, Краснодар. Во всех регионах оказались люди с золотыми медалями благодаря совместной работе.