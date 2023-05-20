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53 минуты назад

Швейцарцы нанесли канадцам первое поражение на чемпионате мира по хоккею

ТАСС

ТАСС, 20 мая. Сборная Швейцарии по хоккею со счетом 3:2 обыграла команду Канады в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в субботу в Риге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Нико Хишер (34-я минута), Дарио Симион (38), Андрес Амбюль (53). У проигравших отличились Тайлер Тоффоли (30), Майкл Каркон (57).

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, они поделены на две группы по восемь команд. По итогам кругового турнира в четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды каждой группы. Сборная Канады потерпела первое поражение на турнире, команда занимает третье место в группе B, на ее счету 11 очков в 5 встречах, сборная Швейцарии лидирует с 15 очками. Обе команды гарантировали выход в четвертьфинал турнира, как и сборная Чехии, идущая в квартете на втором месте. В группе А выход в четвертьфинал досрочно оформили сборные США и Финляндии.

В других матчах дня сборная Чехии обыграла команду Норвегии (2:0), американцы победили датчан (3:0).

Чемпионат мира проходит в финском Тампере и Риге, он завершится 28 мая. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце апреля 2022 года принял решение о переносе соревнования в связи с событиями на Украине. Сборные России и Белоруссии из-за санкций IIHF пропускают турнир.

Гандбол,Андрес Амбюль,Тайлер Тоффоли,СБОРНАЯ РОССИИ,
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