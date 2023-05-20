Швейцарцы нанесли канадцам первое поражение на чемпионате мира по хоккею

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, они поделены на две группы по восемь команд. По итогам кругового турнира в четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды каждой группы. Сборная Канады потерпела первое поражение на турнире, команда занимает третье место в группе B, на ее счету 11 очков в 5 встречах, сборная Швейцарии лидирует с 15 очками. Обе команды гарантировали выход в четвертьфинал турнира, как и сборная Чехии, идущая в квартете на втором месте. В группе А выход в четвертьфинал досрочно оформили сборные США и Финляндии.