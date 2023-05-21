Сборная Германии разгромила Венгрию, забросив семь шайб

В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными Германии и Венгрии. Победу со счётом 7:2 одержали немцы.

На восьмой минуте первого периода Войцех Стаховяк с передач Джастина Шюца и Паркера Туоми открыл счёт в матче.

На 16-й минуте второго периода Мориц Зайдер и Нико Штурм сделали счёт 3:0. Спустя три минуты Штурм оформил дубль, доведя счёт до крупного.