Сборная Германии разгромила Венгрию, забросив семь шайб
В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными Германии и Венгрии. Победу со счётом 7:2 одержали немцы.
На восьмой минуте первого периода Войцех Стаховяк с передач Джастина Шюца и Паркера Туоми открыл счёт в матче.
На 16-й минуте второго периода Мориц Зайдер и Нико Штурм сделали счёт 3:0. Спустя три минуты Штурм оформил дубль, доведя счёт до крупного.
В начале третьей двадцатиминутки Джон-Джейсон Петерка с передач Фредерика Тиффельса и Кая Висмана сделал счёт 5:0. На седьмой минуте периода Иштван Тербоч с передач Петера Винце и Криштофа Паппа размочил счёт в матче. Через две минуты Нандор Фейеш с передач Бенце Штипшица и Балажа Шебёка забросил вторую шайбу венгров. На 11-й минуте третьего периода Доминик Кагун с передачи Джон-Джейсона Петерки сделал счёт 6:2. В конце матча Йонас Мюллер установил окончательный счёт.